Um adolescente de 15 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Concórdia. Além da posse do entorpecente, ele estava conduzindo uma motocicleta no momento em que foi abordado. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 22, no bairro Santa Rita.



A PM chegou até ao fato através de informações de que um homem estaria efetuando disparos com arma de fogo e que estaria indo buscar drogas.



A guarnição da polícia fez rondas e parou uma motocicleta Honda CG 125 Titan, conduzida pelo jovem. Conforme a PM, o jovem teria pego um objeto da sua cintura e jogado fora. Trata-se de uma porção de 168 gramas de maconha.



O adolescente e o entorpecente foram levados para a Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Dpcami. A motocicleta foi removida ao pátio da Polícia Militar.