A natação de Concórdia conquistou sete medalhas durante o Campeonato Sul Brasileiro de Natação, que aconteceu em Curitiba, no Paraná, no fim de semana. Foram uma de ouro, quatro de prata e duas de bronze.



Os principais resultados foram de Vitória Simioni, com uma de ouro e duas de prata; Helen Bernardi, com duas de prata e Petro Mathei, com uma de bronze. No revezamento misto, uma de bronze, com Vitória Simioni, Helen Bernardi, Ryan Silva e Vinicius Fontana.