Com a feira de empreendedorismo, realizada neste mês na EBM Waldemar Pfeiffer de Concórdia, o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) encerra a edição deste ano contabilizando expressivos resultados. Ao todo, 11 escolas participaram do projeto e promoveram grandes transformações nos ambientes de ensino. A iniciativa integrou o Programa Cidade Empreendedora, que resulta de uma parceria entre Poder Público Municipal e Sebrae/SC com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.



O JEPP tem por objetivo disseminar a cultura do empreendedorismo desde o início da vida escolar por meio de práticas de aprendizagem que consideram a autonomia, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes importantes para a gestão da própria vida. As etapas do programa incluem capacitação com os professores, aplicação em sala de aula com atividades teóricas e práticas e, por fim, a feira de empreendedorismo.



As exposições em Concórdia foram marcadas por pequenos estandes nas escolas, onde os alunos apresentaram e comercializaram os produtos e serviços desenvolvidos por meio do programa. Os resultados confirmaram que o ato de empreender pode iniciar na infância e que a iniciativa traz impactos importantes, pois auxilia no desenvolvimento de características como pro-atividade, criatividade, entre outros aspectos que influenciarão no futuro profissional, independente se for como colaborador ou empresário. As feiras contemplaram itens como brinquedos ecológicos, temperos naturais, ervas aromáticas, artesanato sustentável, ações sociais, entre outros.



A orientadora pedagógica EBM Waldemar Pfeiffer, Mariza Hunsche, realçou que os 550 alunos da instituição de ensino (do pré-escolar ao 9º ano) participaram do programa. “Foi uma oportunidade para vivenciarem um pouco do que é o empreendedorismo – algo que na maioria das vezes ocorre somente com a entrada no mercado de trabalho. Com isso, eles compreenderam que empreender não está relacionado só ao mundo dos negócios, mas que podem colocar em prática no gerenciamento da própria vida”.



Entre os trabalhos que chamaram a atenção, Mariza destacou os realizados pelos estudantes do 9º ano que desenvolveram todas as etapas para a criação de uma empresa desde o planejamento até a comercialização dos produtos. Confeccionaram até panfletos e adotaram outras estratégias de divulgação para comercializar os itens de suas lojinhas e tiveram retorno positivo.



O coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, enfatiza que o Sebrae é parceiro da administração municipal de Concórdia por meio do Programa Cidade Empreendedora que priorizou entre as ações a educação para o empreendedorismo. “Dessa forma, disponibilizamos a metodologia do JEPP que oportunizou promover a cultura para empreender - uma ação que prepara os alunos para que conheçam e desenvolvam as características e comportamentos adequados, visando que possam transformar sonhos e desafios em resultados”.



Segundo ele, o sucesso dessa solução do Sebrae só é possível graças aos parceiros que não mediram esforços para atingir os objetivos. “Parabenizamos lideranças, educadores e comunidades pela parceria e pelo compromisso no desenvolvimento das atividades do JEPP e pelos significativos resultados que observamos em cada feira que visitamos”.

Além da EBM Waldemar Pfeiffer, também aplicaram o programa neste ano a GEM Petrópolis, EBM Parque de Exposições, Nova Brasília, GEM Cinquentenário, EM do Campo Linha Tiradentes (escola multisseriada), EBM Imigrantes, EBM Maria Petroli, EBM Concórdia – Caic, EBM Ângelo Ary Biezus e EBM Romeu de Sisti.

(Fonte: Marcos Bedin/MB Comunicação)