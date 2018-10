Transitar pela rodovia que faz ligação entre os municípios de Jaborá e Catanduvas, na intersecção com a BR-282, tem trazido bastante preocupação aos motoristas. “Aquele trecho está bastante danificado e precisa ser revitalizado com urgência”, disse o deputado Neodi Saretta ao encaminhar para ao Secretário de Estado da Infraestrutura, um novo pedido de reforma da pavimentação e dos itens de sinalização na rodovia. Saretta explica que já fez diversas solicitações de manutenção no local que apresenta buracos, ondulações, rachaduras e desníveis na pista. “Além do asfalto desgastado, as placas e faixas de sinalização estão apagadas, necessitando de reparos o quanto antes, já que é frequente acontecer acidentes provocados pela má conservação da estrada”, relata Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Gabinete do Deputado Neodi Saretta).