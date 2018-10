Vítima se acidentou na última quinta-feira, dia 18, na Serra do Caroveira, em Irani.

Permanece internado na UTI do Hospital São Francisco de Concórdia o motorista de caminhão, envolvido em acidente na última semana na Serra do Caroveira, na BR 153, em Irani. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, Paulo César Neves, de 52 anos, está aos cuidados de um neurocirurgião desde o dia do acidente.



Ele dirigia uma carreta de São José dos Pinhais-PR, carregada de peças automotivas. O caminhão se envolveu em uma colisão contra outro veículo de passeio, vindo a sair da pista e capotar. A vítima foi resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que inicialmente fizeram a condução até o Pronto Atendimento Médico e, em seguida, a transferência para o Hospital São Francisco em Concórdia.

O fato aconteceu na última quinta-feira, dia 18.



(Com informações do repórter André Krüger).