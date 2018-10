Continua tendo desdobramentos o fato envolvendo as famílias dos envolvidos em briga que resultou na morte de um jovem de 23 anos, em Concórdia, na última semana. Nos últimos dias, familiarse da vítima, Jorge Wendel Gonçalves da Silva, registraram Boletim de Ocorrência na Central de Polícia relatando que estão recebendo ameaças de um dos jovens envolvidos na confusão, ocorrida na madrugada do último dia 14.



O registro foi feito nesta semana. Elton Dias, tio da vítima, conversou com o Jornalismo da Rádio Aliança. Ele diz que a família está sendo ameaçada por um dos envolvidos e reitera que a Polícia Militar a Polícia Civil já forma comunicados desse fato. Ele diz não entender os motivos das ameaças. "Já fizeram o que fizeram e agora estão ameçando a família, que está com medo", assegura.



Sobre o fato, Elton Dias assegura que a família não quer fazer justiça com as próprias mãos. "A gente quer que a polícia faça justiça, mas justiça de verdade. Na minha opinião deveriam ter prendido os autores que se apresetntaram. Num crime bárbaro como esse, deveriam ter prendido para não correr atrás depois", desabafa.



Na última semana, dois dos envolvidos se apresentaram na Central de Polícia Civil, prestaram esclarecimentos sobre os fatos e foram liberados para responder em liberdade. Sobre o fato



Eles se envolveram em uma confusão com a vítima, Jorge Wendel Gonçalves Dias, na madrugada do último dia 14 na Osvaldo Zandavalli, no centro de Concórdia. O rapaz foi agredido, atendido inconsciente e conduzido para atendimento médico no Hospital São Francisco de Concórdia, onde ficou internado na UTI, mas veio a falecer em função da gravidade dos ferimentos.



(Com informações do repórter André Krüger).