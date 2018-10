A Secretaria de Saúde manteve contato com o Hospital São Francisco (HSF) para buscar uma alternativa para reduzir o tempo de espera nas filas para exames laboratoriais. A proposta é disponibilizar um profissional a mais para a realização das coletas, mas a dificuldade ainda será a limitação do espaço físico.

Segundo nota enviada pelo governo municipal, a filas estão se formando porque a ampliação de consultas nos postos de saúde gerou uma demanda maior por exames e, além disso, também foram esgotadas as quotas de exames feitos pelo SUS em outros laboratórios. Desta forma, o atendimento está concentrado no laboratório do HSF.

A Administração Municipal ainda explica que “o atendimento é prestado com senhas por questão organizacional, e não para limitação. Isso quer dizer que todos que necessitam da coleta de exames são atendidos. A senha apenas determinará se o tempo de espera é maior ou menor”.

As filas para exames laboratoriais feitos pelo SUS têm gerado comentários nas redes sociais nas últimas semanas e também pautou o debate do Legislativo. Na sessão de hoje os vereadores voltaram a cobrar uma solução a esse problema.