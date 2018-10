Motorista estava fora do veículo

Carreta com placas de Videira tomba na SC-283 entre Concórdia e Seara

Uma carreta carregada com material plástico tombou na SC-283, próximo a empresa Gelnex, em Seara. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 22, por volta das 14:30h. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o motorista, Antônio Carlos Rossete, ele sentiu uma movimentação da carga e parou o caminhão para averiguar. Ao sair do veículo a carreta pendeu e acabou tombando ao lado da via.

Cerca de 14 toneladas de plástico estavam na carreta. A carga estava sendo transportada até uma empresa de reciclagem de Videira.

A Polícia Rodoviária Estadual está no local e faz a sinalização de trânsito e o material está sendo recolhido e colocado em outro caminhão.

Informações: Clélio Dal Piaz/Belos FM