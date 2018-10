Um acidente envolvendo quatro carros foi registrado na rua Getúlio Vargas, em Concórdia, por volta das 14h30 desta segunda-feira, 22 de outubro. Uma caminhonete Montana seguia em direção à rua do Comércio colidiu em um Fiat Uno e capotou. O veículo também bateu em um HB20 e um Ford KA que estavam estacionados.

A polícia vai investigar quais foram as causas do acidente. O concutor da Montana ficou ferido, e foi encaminhado pela equipe do SAMU para o pronto socorro.