Vanusa Gonçalves passou por cirurgia no fim de semana, após acordar do coma na última quinta-feira, dia 18.

Segunda vítima de acidente com veículo de Itá está fora de perigo no HRO

Vanusa Gonçalves, uma das vítimas de acidente que resultou na morte de uma pessoa, está fora de perigo, mas segue internada no Hospital Regional Oeste de Chapecó. A informação é da própria assessoria de imprensa da unidade hospitalar.



Conforme informações, ela passou por cirurgia em um dos braços no fim de semana, após acordar do coma na quinta-feira, dia 18. Não há informação de quando ela possa receber alta.



Ela era passageira de um veículo C4 Pallas, placas de Itá, que se envolveu em uma colisão seguida de saída de pista com uma Amarok, placas de Chapecó. O acidente aconteceu no fim de semana passado na SC 283, em Chapecó. O veículo de Itá era dirigido por Sidinei Vidal, que também foi socorrido com ferimentos graves, mas morreu dias depois no Hospital Regional Oeste de Chapecó.

(Com informações do repórter André Krüger).