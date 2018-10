O assunto fila para realização de exames no Hospital São Francisco em Concórdia foi pauta de discussão na Câmara de Vereadores de Concórdia. A reunião parlamentar ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 22. O assunto já tinha ganhado o debate politico nas redes sociais nos últimos dias, com postagens de vereadores da oposição.

O fato é que, quem passa pela Marechal Deodoro, entre 6h e 7h, percebe uma fila de pessoas, em pleno passeio público, defronte ao Hospital São Francisco, para realizar exames pelo SUS. Uma parte encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde. O serviço é executado pelo laboratório do Hospital São Francisco.

A Rádio Aliança manteve contato com representantes do Executivo que, informalmente, disseram que, após o fechamento do laboratório municipal, houve a terceirização desses procedimentos para quatro laboratórios de Concórdia, para encaminhamentos via SUS. Dentre eles, está o laboratório do São Francisco.

Porém, como a cota de encaminhamento de exames dos outros laboratórios está praticamente no fim, a demanda acabou sendo direcionada para o laboratório do próprio hospital São Francisco. Sendo assim, além da demanda do município, o laboratório da unidade hospitalar, também atende a sua própria clientela e isso se explica a fila, que se estende pelo passeio público quase que diariamente.

Essa foi uma posição que nos foi passada informalmente e que deveria ser dita publicamente por alguém da Secretaria Municipal da Saúde. Mas é uma explicação!

Os vereadores da oposição têm razão em chamar a atenção para a fila que existe para a realização de exames via SUS no Hospital São Francisco. E o Município precisa agir o mais rápido possível para resolver essa questão.

Muito se fala para a aplicação de um aditivo de recursos para contratar esse procedimento com outros laboratórios da cidade, visando distribuir melhor a demanda. Isso ajudaria também o próprio Hospital São Francisco, que também tem a sua própria clientela para o laboratório, como já frisado.

É inevitável que fila e busca de serviço público para a saúde é algo praticamente indissociável. A demanda pelo SUS, já que a maioria das pessoas não se dispõe a pagar, é crescente e vai continuar existindo em qualquer lugar do país. Isso, por si só, faz com que qualquer investimento não seja suficiente para atender e dar celeridade no atendimento. É uma realidade do Brasil.

Portanto, permitir que a fila dos exames do Hospital São Francisco continue do jeito que está, não pega bem para a Administração Municipal. Este seria, ao meu ver, um problema evitável.