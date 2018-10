Os vereadores de Concórdia voltaram a cobrar na sessão desta segunda-feira, 22 de outubro, o fim das filas para exames laboratoriais no Hospital São Francisco. Há duas semanas este mesmo assunto já havia rendido comentários na Tribuna do Legislativo. A principal queixa é que o atendimento está concentrado no laboratório do hospital e os pacientes estão ficando muito tempo na fila de espera.

Closmar Zagonel (MDB) sugere que o secretário de Saúde, Pedro Sperandio, use a tribuna do Legislativo para prestar esclarecimentos sobre o fato. “O problema começa de madrugada e todos os dias recebemos fotos e reclamações da fila. Tem que ter uma organização diferente e retomar a coleta de material para exames nos distritos”, destaca Zagonel. Ele também sugere para que seja feita uma nova contratação de exames.

Edno Gonçalves (PDT) diz que conversou com o secretário de Saúde sobre o problema e foi relatado a ele que vai se buscar uma solução junto ao prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco. “As pessoas realmente estão revoltadas com a situação porque existiam diversos pontos para coleta que reduziam filas e causavam mais conforto”, afirma.

O petista Evandro Pegoraro comenta que há mais de 30 dias está se buscando uma solução para esse impasse. “Precisamos de agilidade. Sabemos que há recursos para isso e é só fazer o remanejamento. Não dá para deixar isso para o ano que vem, precisamos de um encaminhamento agora”.

O que diz o governo

A explicação do governo municipal é que a quota de exames com os demais laboratórios já foi esgotada, por isso o serviço está concentrado no Hospital São Francisco. A expectativa é que ainda nesta segunda-feira, 22 de outubro, seja realizada uma reunião entre o prefeito Rogério Pacheco e o secretário de Saúde, Pedro Sperandio, para buscar uma solução a esse impasse.