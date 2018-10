Uma casa foi consumida pelas chamas na manhã desta segunda-feira, dia 22, em Concórdia. O imóvel fica no acesso à Comunidade de Fragosos e pertence à família de Geraldo Wendisch. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta de 10h, mas quando a guarnição chegou a residência já estava tomada pelas chamas e foi possível fazer apenas o rescaldo.

De acordo com as informações apuradas, os proprietários não estavam dentro de casa no momento do incêndio. Eles estavam trabalhando na propriedade. Vizinhos é que perceberam o fogo e acionaram os Bombeiros.

Ninguém ficou ferido, mas a proprietária da casa passou mal e foi conduzida ao Hospital São Francisco. As causas do incêndio ainda serão apuradas.