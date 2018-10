Terceiro sorteio do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia

Os consumidores do Alto Uruguai Catarinense terão mais alguns dias para concorrer no Show de Prêmios do Comércio de Concórdia R$150 MIL em vale-compras. Na sexta-feira, dia 26, será realizado o terceiro sorteio da promoção histórica na região.

O sorteio que está marcado para às 10h em frente à sede da entidade vai contemplar 51 consumidores com 40 vale-compras de R$500 e mais 11 de R$1 mil e lembrando que os cupons não acumulam para a última etapa em dezembro. Para participar é preciso comprar R$50 ou mais em uma das centenas de empresas identificadas, preencher o cupom e torcer.

Na lista dos sortudos (as), encontramos a técnica de enfermagem, Evelin Dezanetti, que ganhou por duas vezes seguidas nas campanhas do comércio da cidade. Em 2017 ela foi a sortuda de um dos vale-compras de R$300 e neste ano no segundo sorteio levou mais R$500. “No ano passado comprei na Vancin Informática e preenchi apenas um cupom, foi uma grata surpresa e sorte. Agora quando me ligaram vibrei de alegria pois depois de ganhar uma vez passei a pedir os cupons nas empresas e ganhei comprando na Leve na qual preenchi quatro cupons. Eu sempre digo para concorrer é preciso participar e agora vou continuar comprando pois tem mais dois sorteios, é preciso acreditar”.

De acordo com avaliação do diretor de campanha de Vendas, Gabriel Sabino, a campanha vem sendo uma importante ferramenta para fomentar o movimento nos estabelecimentos. “Os consumidores cada vez mais exigentes buscam benefícios e o sorteio desse valor tão expressivo R$150 mil chama a atenção. Mas não são apenas os clientes que estão contentes com a campanha, lojistas e empresários aprovam a iniciativa e em especial no que se refere ao formato de premiação contemplando quase que na totalidade as empresas que aderiram, pois, o ganhador tem a possibilidade de gastar o valor da premiação em todas as empresas que acreditaram no Show de Prêmios ”.

A entidade explica que nessa terceira etapa o foco foram as vendas de Dia das Crianças uma importante data para o varejo antes do Natal. “Costumamos dizer que o dia dos baixinhos serve de termômetro e preparação para as vendas de Natal e felizmente em 2018 foi de bons resultados em característico nos segmentos de brinquedos, artigos esportivos e confecção. Após essa terceira etapa vamos trabalhar forte as vendas e promoções alusivas ao Natal e festa de fim de ano”, finaliza Sabino.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)