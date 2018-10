O número de acidentes envolvendo motos em Concórdia chamou a atenção no último final de semana. Conforme o relatório dos Bombeiros Voluntários, foram seis ocorrências. Três delas foram consideradas graves e em uma, o condutor da moto acabou morrendo.

No caso da morte, o acidente aconteceu na Rua Tancredo de Almeida Neves, na sexta-feira, dia 19, um pouco acima do acesso ao Parque de Exposições. As causas ainda serão apuradas, mas as informações dão conta de que a moto teria batido em uma carreta, ocasionando a queda. Ainda na sexta-feira, um motociclista teve fraturas nas duas pernas ao bater de frente com uma caminhonete, entre Barra Bonita e Linha Kaiser, interior de Concórdia.

No sábado, foram mais três ocorrências envolvendo motocicletas. Pela manhã, um casal que trafegava em uma moto ficou ferido em um acidente que também envolveu um carro no Bairro Salette. No final da manhã, outra colisão entre carro e moto aconteceu próximo ao acesso a BR-153, onde um homem e uma mulher que estavam na motocicleta sofreram ferimentos leves. O terceiro acidente do sábado aconteceu à tarde, próximo à rótula da BRF, também entre carro e moto, onde o motociclista ficou ferido, com suspeita de fraturas pelo corpo.

No domingo, dia 21, mais um acidente aconteceu na Tancredo Neves, próximo ao pórtico de acesso a BR-153. A colisão aconteceu entre carro e moto e o motociclista teve ferimentos no braço e corte no abdômen.

Em todos os casos equipes dos Bombeiros Voluntários e do SAMU foram acionados e prestaram os atendimentos. “Cada caso tem suas características e causas, mas a orientação é que motoristas e motociclistas tenham muita atenção, respeitando a velocidade permitida e as leis de trânsito. Não ultrapassar pela direita, cuidar ao ingressar nas vias e ao fazer qualquer manobra”, orienta o bombeiro Anderson Correia. “O calor está chegando, mas o motociclista precisa estar equipado, pois ele sempre acaba se ferindo nos acidentes. É necessário o uso de capacete fechado, roupa longa, calçado fechado e luvas também. Isso pode diminuir a gravidade dos ferimentos em casos de acidentes”, destaca ele.