Duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (22), após uma L200 Triton com placas de Ipira sair da pista e colidir frontalmente em uma árvore. O fato ocorreu por volta da 01h10min na SC-390, interior de Piratuba, próximo ao portal do município.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram o condutor do veículo, M.G.F., 24 anos, o mesmo estava fora do carro, caminhando na via, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, apresentando escoriações em membros superiores e inferiores, além de suspeita de fratura em arcos costais. A caroneira, A.S.C., 22 anos, estava sentada, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, apresentando escoriações em membros inferiores e superiores e fratura aberta na região distal membro inferior esquerdo.

Após os bombeiros realizarem os procedimentos pre-hospitalares, ambos foram conduzidos ao Hospital de Piratuba/Ipira.

(Fonte: Grupo Magronada)