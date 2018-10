Um menino de oito anos, morador de Seara, foi transferido na manhã de domingo, dia 21, de Concórdia a Joinville pela aeronave Arcanjo-04 do Corpo de Bombeiros / SAMU. Ele deve passar por uma cirurgia de urgência nesta segunda-feira, dia 22.

De acordo com as informações apuradas, o menino deu entrada no Hospital São de Concórdia com dor de cabeça, vômito e com dificuldade na visão. Ao realizar procedimentos e exames, os médicos constataram um tumor cerebral e por isso solicitaram a transferência para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville. A mãe da criança viajou com ela.

A equipe médica da aeronave do SAMU fez o acompanhamento no voo, que durou cerca de 1:45h. O transporte, do Hospital de Concórdia ao Aeroporto Municipal, foi feito pelos Bombeiros Voluntários.