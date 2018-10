Colisão aconteceu na Rua Tancredo Neves no domingo

Homem fica gravemente ferido em acidente com moto em Concórdia

Mais um acidente entre moto e carro foi registrado em Concórdia. Deste vez foi na Rua Tancredo Neves, próximo a saída para a BR-153, por volta de 15:30h deste domingo, dia 21. O condutor da moto, de 23 anos, estava sozinho na motocicleta e sofreu ferimentos graves, com suspeita de fratura em um dos braços e corte no abdômen.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento e conduziram o motociclista ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, para avaliação e procedimentos médicos.

A moto e o carro, um Fiat Stilo, têm placas de Concórdia. A Polícia Militar também esteve no local para levantar informações e apurar as causas do acidente.