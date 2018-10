Um homem foi atingido por um golpe de faca na noite deste sábado, dia 20, em Concórdia. De acordo com as informações apuradas, o golpe teria acertado uma perna da vítima. O fato aconteceu no Bairro Primavera e de acordo com a Polícia Militar, o autor da facada é o ex-marido da companheira do homem ferido.

Ainda segundo a PM, não há detalhes sobre o desentendimento. O ex-marido deu a facada e fugiu do local com um carro. Guarnições fizeram buscas, mas não encontraram o autor.

Os Bombeiros Voluntários não foram acionados. A vítima foi levada ao Hospital São Francisco por familiares. A PM esteve no Pronto-Socorro apurando os fatos e já passou as informação à Polícia Civil, que vai investigar o caso.