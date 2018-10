Veículo capota no Acesso Cidade Alta em Capinzal

O Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de trânsito com vítima no começo da noite deste sábado, dia 20, no Acesso Cidade Alta, em Capinzal.



Por volta das 18h20min, em frente da Central Veículos, ocorreu a saída de pista seguida capotamento de um VW Gol, com placa de Capinzal. O motorista ficou preso as ferragens e os bombeiros precisaram utilizar um machadinho para quebrar o vidro e retira-lo.





A vítima iniciais E.R., de 44 anos, sofreu um corte no rosto e foi encaminhado para a emergencia do Hospital Nossa Senhora das Dores para as providencias necessárias.





A Polícia Militar realizou o levantamento fotográfico e confeccionou o Boletim de Acidente de Trânsito.



Fonte: Rádio Capinzal