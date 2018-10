Fato aconteceu no início da noite de sábado

Homem fica ferido em acidente com moto na área central de Concórdia

Um homem de 27 anos sofreu ferimentos pelo corpo em um acidente com moto, que aconteceu por volta das 18:15h deste sábado, dia 20, na Rua Senador Atillio Fontana, próximo à BRF, em Concórdia. A colisão também envolveu um carro. Ele apresentava suspeita de fraturas próximo à clavícula e em um dos braços.

O homem foi atendido pelos Bombeiros Voluntários no local e sem seguida foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A moto que ele conduzia era uma Honda Biz com placa de Concórdia. Já o carro era uma Fiat Idea, placas de Curitiba, PR. A Polícia Militar também esteve no local do acidente para levantar informações sobre o fato.