O Desafio de Mountain Bike é um evento não competitivo de cicloturismo que será realizado em Concórdia – SC em sua 5ª edição, organizado pelo grupo Giro Di Vale e faz parte do calendário da Liga Independente da Serra e Oeste Catarinense de Cicloturismo. Aproximadamente 500 ciclistas irão participar da etapa de Concórdia que acontece neste domingo, 21 de Outubro de 2018 e conta com dois percursos denominados SPORT e PRO em trilhas e estradas de terra no interior do município.

Este ano o grupo entrou no ritmo da Campanha Outubro Rosa, e irá distribuir uma fita ROSA, para que os ciclistas amarrem no guidão da sua bike e utilize durante todo o percurso.

(Fonte: Divulgação)