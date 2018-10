A equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, está recebendo uma capacitação desde o mês de setembro e que irá até março do ano que vem, totalizando 120 horas, com os temas – serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família Indivíduos -PAEFI e o serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

Iraci de Andrade, doutora em Serviço Social, media os encontros que são compostos por duas psicólogas, três assistentes sociais, 2 pedagogas e a psicóloga e coordenadora do Creas, Rozana Orsolin. O objetivo é capacitar e supervisionar o atendimento aos indivíduos que se enquadram nos dois programas e que tenham sofrido situações de ameaça ou violação de direitos. Atualmente, o centro atende 50 famílias com idosos e 45 famílias com crianças, adolescentes e mulheres que tiveram seus direitos violados, contabilizando 95.

O Creas atua no serviço de apoio, orientação e acompanhamento as famílias com um ou mais dos membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Atendem ocorrências de violência física, psicológica e negligência; violência, abuso e exploração sexual, abandono ou afastamento do convívio familiar, tralhado escravo, infantil, entre outras violações. Seus trabalhos são direcionados para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos, prevenir a reincidência de violação e melhora na qualidade de vida. Ao longo da capacitação será trabalhado outros serviços que o Creas fará acompanhamento.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)