Quem precisa trafegar, pricnicpalmente à noite, pela SC-461, no trecho entre Concórdia, na comunidade de Tamanduá, e a Embrapa, tem enfrentado dificuldades por causa da falta de sinalização. Um pedido feito pelo deputado Neodi Saretta, enviado ao Secretário de Estado da Infraestrutura, onde ele pede que sejam feitas melhorias no local, com a pintura das faixas e colocação de itens de sinalização. Saretta também solicitou reparos no asfalto onde há buracos. Conforme o deputado, é preciso garantir a segurança dos motoristas e pedestres, já que muitos funcionários da empresa se deslocam a pé ao longo do trecho que é bastante movimentado por veículos pequenos e caminhões. “Este trecho da rodovia é bastante sinuoso com intenso trafego de veículos. A rodo via também é estreita e não possui acostamento o que torna o local perigoso para os motoristas e pedestres”, relata Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Neodi Saretta).