Vila Jacob Biezus e Pinhal empatam no primeiro jogo da semifinal da Série C

Terminou em 1 a 1 o primeiro jogo semifinal da Série C do Campeonato Interiorano de Concórdia, entre Pinhal e Vila Jacob Biezus. A partida aconteceu na tarde de sábado, dia 20, no campo da Vila. A Aliança transmitiu o confronto.

No primeiro tempo ninguém balançou a rede. Já na segunda etapa, Alemão abriu o placar para o Pinhal com um gol de cabeça, aos 27 minutos. O cruzamento saiu da direita em cobrança de falta e ele subiu mais que os marcadores para colocar no canto esquerdo. O empate do Vila Jacob Biezus aconteceu em seguida, aos 30 minutos. Após cruzamento da esquerda, Rodrigo dominou com tranquilidade dentro da área e rolou no canto direito do gol.

Agora os dois times voltam a se enfrentar para definir quem passa e disputa a final. O confronto será realizado em Pinhal. A data ainda será definida e anunciada pela Fundação de Esportes.

Ninguém tem vantagem e caso o jogo termine empatado mais uma vez, a decisão da vaga acontecerá na cobrança de pênaltis.