Jogo acontece no CT do Avaí.

Neste domingo (21) as equipes do galo tem mais uma batalha pela Série A do Campeonato Catarinense, às 13h30min a bola rola para a equipe infantil (sub-15) e às 15h15min para o juvenil (sub-17) no CT do Avaí, essa é a última partida das equipes concordienses na fase classificatória, já que na última rodada a equipe folga na competição.

A equipe sub-15 já sem chances de classificação seguiu com a mesma intensidade de treinos para encerrar a participação na competição na 9ª colocação. Já a equipe sub-17 encontra-se na 8ª posição e dentro da zona de classificação com 19 pontos, mas é seguida por Hercílio Luz que possui no momento 18 pontos e terá mais uma partida na próxima rodada contra a equipe do Inter de Lages, desta forma sendo necessária uma vitória contra a equipe do Avaí para ficar mais próximo da classificação.

As equipes viajam na noite deste sábado rumo a capital em busca de pontos, a equipe sub-15 treinou no turno da manhã e o sub-17 no turno da tarde deste sábado.

(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)