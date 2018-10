Triunfo foi por 23 a 25 no Norte do Paraná.

A tarde de sábado foi de compromisso para a AAU – UnC Concórdia em partida válida pela Liga Nacional de Handebol Feminino 2018. Após a vitória sobre a equipe de Cascavel na última quinta, as catarinenses encerraram seus compromissos em terras paranaenses enfrentando o elenco de Maringá.

No primeiro tempo a equipe comandada por Alexandre Schneider foi superior às donas de casa e encerrou o placar com nove gols de vantagem (05 a 14).

No período final a superioridade do time era absoluta e até os quinze minutos a vantagem ainda era de dez gols para a AAU, mas, novamente as catarinenses voltaram a sofrer um apagão em quadra e a partir deste momento a equipe de Maringá se aproveitou desta situação.

As ações de ataque não eram efetivas e a defesa mesmo trabalhando em dobro, não conseguiu frear totalmente o aguerrido time de Maringá.

Segundo Schneider, “o cansaço e o calor muito grande podem ter contribuído, mas, nos desconcentramos e saímos fora do jogo. Se tivesse mais um tempo eu não sei o que poderia ter acontecido”.

O técnico concordiense ainda complementou dizendo que: “Isso não pode acontecer, principalmente quando se abre um placar, uma vantagem tão grande como a gente abriu até os quinze minutos do segundo tempo. Mas faz parte. É tentar aprender com esses erros e não deixar que isso se repita. Foi por pouco que não saímos daqui com um resultado negativo”.

O placar final que deixou a AAU – UnC Concórdia mais próxima da segunda fase da Liga foi de 23 a 25.

Com esse resultado Schneider diz sair de Maringá contente, pois retorna do Paraná praticamente com a equipe classificada para a próxima fase da Liga.

A equipe retorna aos treinos na segunda, visando acertar as falhas antes dos três próximos compromissos jogando em seus domínios. O primeiro deles, na quinta (25), quando enfrentará a atual vice-campeã da Liga, a UNIP/SP, e, no sábado (27), a tarde, enfrenta o Pinheiros/SP.

A expectativa para estas partidas é de casa cheia, com a participação vibrante do torcedor concordiense.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU).