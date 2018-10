Vários moradores fizeram contato com o Jornalismo da Aliança neste sábado, dia 20, relatando problemas no sistema de abastecimento de água da Casan. Segundo os relatos, a informação repassada pela Estatal, é a de que o abastecimento está sendo normalizado de forma gradual e deve ser totalmente reestabelecido na segunda-feira, dia 22.

Ainda de acordo com informações repassadas pela Casan aos moradores, serviços emergenciais precisaram ser realizados no sistema de bombeamento de água e por isso o abastecimento foi prejudicado.

Técnicos trabalharam durante toda a sexta-feira, dia 19, para reparar problemas na válvula na captação do Rio Suruvi. Durante esse procedimento, o sistema operou com 65% da sua capacidade total, o que comprometeu o abastecimento em toda a cidade. O motivo do problema foram as fortes chuvas, registradas nesta semana.