Colisão aconteceu entre Barra Bonita e Linha Kaiser no início da noite desta sexta-feira, dia 19

Homem fica gravemente ferido em acidente com moto no interior de Concórdia

Um motociclista teve fraturas expostas nas duas pernas após uma colisão entre a moto que ele conduzia e uma caminhonete. De acordo com as informações apuradas, os dois bateram de frente. O acidente aconteceu entre as comunidades de Barra Bonita e Linha Kaiser, interior de Concórdia.

Uma equipe do SAMU foi acionada por volta das 19h. Após o atendimento prestado no local, a guarnição levou o motociclista ao Pronto Socorro, para os procedimentos médicos.

A Polícia Militar também foi acionada e foi ao local para apurara as causas do acidente.