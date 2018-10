O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Concórdia, realiza um trabalho de conscientização para as crianças na rede de ensino da cidade. Escolas públicas e privadas, recebem os profissionais do departamento, que trabalham com alunos da educação infantil e séries iniciais, fazendo palestras e simulações com a montagem do mini trânsito.

A coordenadora municipal de Educação no Trânsito, Ana Lúcia Freixiela Hernandez, conduz as atividades com o auxílio de Edenilso Pansera. Durante a palestra são abordados temas como faixa de pedestres, uso indevido de celular ao volante, uso do cinto, utilização de bicicletas com equipamentos de segurança, entre outros temas. Também são discutidas as estatísticas de acidentes e desenvolvido a gentileza no trânsito. Após o conteúdo teórico, as crianças, até o 3º ano, usam os triciclos no mini trânsito montado com as sinalizações para aprendizagem prática.

O projeto iniciado no ano passado, já atingiu 2742 pessoas, pois realiza trabalhos nas empresas, além das escolas. A intenção também é expandir para centros com encontros de idosos e mulheres. O Departamento de Trânsito promove várias ações e campanhas para dar visibilidade ao assunto perante a sociedade. No mês de setembro ocorreu a Semana Nacional do Trânsito, e em Concórdia uma intensa campanha foi realizada para chamar atenção e garantir um trânsito mais seguro.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)