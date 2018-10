Durante a sexta-feira, dia 19, técnicos da Casan realizaram concerto em válvula na estação de captação, no rio Suruvi.

A Agência Regional da Casan de Concórdia informa que o abastecimento de água em toda a cidade de Concórdia deve retornar à normalidade até a madrugada da segunda-feira, dia 22.



Técnicos da Estatal realizaram durante toda a sexta-feira, dia 19, o reparo em problemas na válvula do crivo na captação do rio Suruvi. Durante esse procedimento, o sistema operou com 65% da sua capacidade total, o que comprometeu o abastecimento em toda a cidade.



O motivo do problema foram as fortes chuvas, registradas nesta semana.