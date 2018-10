Uma criança ficou ferida após cair de bicicleta dentro do lageado do Salvador, que é afluente do rio dos Queimados. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 19, na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro da Gruta, por volta das 14h.



Segundo informações de populares, a criança estava descendo a ladeira de bicicleta, quando perdeu o controle, colidiu contra o meio fio e foi arremessada para dentro do lageado. Testemunhas que passaram pelo local prestaram o socorro à vítima até a chegada dos Bombeiros.



A criança, de 12 anos, foi atendida consciente e levada para o Hospital São Francisco com escoriações e um ferimento na cabeça e no ombro esquerdo.

(Com informações do repórter André Krüger).