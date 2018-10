Um homem fiou gravemente ferido em Concórdia após sofrer um acidente por volta das 15h desta sexta-feira, 19 de outubro, na rua Tancredo Neves, próximo à curva do Parque de Exposições. Uma moto, com placas de Joaçaba, enroscou em uma carreta e motociclista caiu.

O rapaz de 22 anos, morador de Concórdia, teve ferimentos graves no rosto. Ele foi conduzido pela equipe dos Bombeiros Voluntários e Samu ao Hospital São Francisco inconsciente. A polícia vai investigar quais foram as causas do acidente.