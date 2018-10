A Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Concórdia, juntamente com a Defesa Civil, realizou nas últimas horas uma vistoria em locais que apresentam risco de desmoronamento em Concórdia. O objetivo é averiguar a situação dessas áreas, já que houve excesso de chuva nos últimos dias e o solo permanece encharcado.

As localidades que mais recebem atenção é no bairro Flamenguinho e no Contorno Norte, que já registraram deslizamentos em outros períodos de chuva intensa.



Na tarde de quinta-feira, dia 18, um deslizamento atingiu um prédio na Marechal Deodoro, nas proximidades do Edifício Solar Leste. A parede de um consultório foi atingida, o local foi invadido por detritos e o local foi evacuado. Além desse, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras e a Defesa Civil não registraram outros deslizamentos ou problemas decorrentes das chuvas.



Parte do estacionamento da via, em frente ao terreno que deslizou, foi interditado para veículos.