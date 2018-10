Policiais militares de Seara, Xavantina, Pelotão de Patrulhamento Tático de Xanxerê e Polícia Civil de Xavantina capturaram na tarde desta quinta-feira, 18, quatro masculinos que praticaram um furto em residência na comunidade de linha São Miguel, interior de Xavantina.



Os homens invadiram a residência para a prática do delito e ao serem flagrados pelo proprietário da casa empreenderam fuga em um veículo Monza de cor verde, placas COU-1801.



Da residência foi levado um facão de propriedade da vítima.



Policiais Militares de Seara e Xavantina e Pelotão de Patrulhamento Tático de Xanxerê iniciaram as buscas pelos envolvidos. Durante barreira policial, o PPT de Xanxerê abordou um veículo com as características informadas pela vítima.

Identificados dois masculinos dentro do veículo.



C.L e E.L.S., ambos com diversas passagens policiais. Um dos homens ainda utilizava uma tornozeleira eletrônica.

A vítima esteve no local da abordagem e reconheceu os dois envolvidos como autores da ação, bem como, identificou o facão de sua propriedade.



O Pelotão de Patrulhamento Tático de Xanxerê continuou as buscas pelo interior de do município com objetivo de capturar os outros dois masculinos, que horas mais tarde foram abordados dentro de um táxi, indo para a cidade de Xanxerê.



Reconhecidos como P.J.S.D.S e C.L.



Diante dos fatos, os quatro autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Xanxerê para os procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar)