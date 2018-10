O Posto de Saúde do Bairro dos Estudantes, em Ipira, está fechado. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, a chuva forte e o vento de quarta-feira, dia 17, causaram problemas na cobertura do local. Os moradores que necessitam de atendimento devem ir ao Posto de Saúde que funciona ao lado da Prefeitura do município.

De acordo com o secretário de Saúde de Ipira, Marcelo Minks, uma notificação já foi feita para a empresa que construiu o prédio do Posto de Saúde. "Já fizemos o comunicado e a notificação. Estamos aguardando e solicitamos os reparos. Acredito que no início da próxima semana o atendimento volte ao normal", informou.

O Posto do Bairro foi entregue em agosto de 2015 e o investimento foi de mais de R$ 400 mil. "A chuva forte e intensa danificou parte da cobertura e optamos por fechar a unidade até por uma questão de segurança das pessoas que procuram os serviços", explica.

O Posto de Saúde do centro e o de Linha Filadélfia, interior do município, seguem funcionando normalmente.