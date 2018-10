Veículo estava em oficina para conserto do motor, quando foi visto pela última vez.

Veículo de Concórdia pode ter sido furtado no litoral

Um veículo, com placas de Concórdia, pode ter sido furtado no litoral de Santa Catarina. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia de Concórdia na tarde da quinta-feira, dia 18. O fato foi percebido no último dia primeiro e, desde então, o carro ainda não foi localizado.

Trata-se de um Ford Fiesta, placas MVB 7849, placas de Concórdia. Conforme a proprietária, o carro estava em uma oficina mecânica na cidade de Navegantes, litoral de Santa Catarina, para conserto do motor. O carro estava estacionado defronte ao estabelecimento, quando foi visto pela última vez.

A cunhada da proprietária ligou para ela para informar ue o carro não estava mais no local, isso no último dia primeiro. Até o momento, conforme o B.O, o carro não foi localizado.