A vitória aconteceu na noite desta quinta (18), diante do FAG/Cascavel.

Apesar de altos e baixos apresentados durante a partida e de vários gols perdidos, as comandadas do técnico Alexandre Schneider fecharam o jogo com o placar favorável marcando 27 a 18 (14 a 10 no primeiro tempo).

O técnico Alexandre Schneider ao final da partida, fez sua avaliação:

“Estamos felizes com a vitória. Apesar de termos sido muito inconstantes, principalmente no primeiro tempo. Abrimos oito gols de vantagem e depois nos precipitamos em alguns momentos, fazendo com que o primeiro tempo encerrasse com quatro gols de vantagem. Mas no segundo tempo a equipe defensivamente foi muito bem o que facilitou nas ações de ataque, e, mesmo errando muitas finalizações abrimos um placar de nove gols. Agora esperamos buscar mais uma vitória em Maringá e aí começar a encaminhar nossa classificação para a próxima fase da Liga”.

Durante o primeiro tempo da partida, a armadora, Talita, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e não retornou mais à quadra.



O tratamento iniciou ainda durante a partida e segundo Schneider, e o que resta agora é esperar:



“Agora vamos aguardar. Assim como aconteceu com a Tauani no domingo passado e hoje ela já pode estar em quadra, vamos aguardar o tratamento e ver se a Talita estará em condição de jogo no sábado. Independentemente disso, o grupo é bastante forte e tem todas as condições possíveis de buscar o resultado positivo em Maringá”.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)