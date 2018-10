Com os jogos desenvolvidos no final de semana, Barra do Tigre, Três de Outubro, Planalto e Terra Vermelha prosseguem a luta pelo título da Série A do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo. Três de Outubro x Terra Vermelha, e Planalto Barra do Tigre são os jogos semifinais de ida e volta.

Dos quatro clubes, apenas Planalto (2007/1977) e Barra do Tigre (2002) já foram campeões da Série A do Interiorano.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)