A Semana Nacional do Trânsito, que ocorreu de 18 à 25 de setembro, contou com intensas ações e campanhas e em de Concórdia. Mas uma delas, em especial, chamou atenção. Imagens de um idoso e um deficiente físico, impressas em placas de PVC, que davam uma impressão de 3D, fizeram um grande sucesso. A proposta do Departamento de Trânsito do município foi alertar e causar reflexões aos motoristas em geral, quando por algum motivo tentavam utilizar as vagas preferenciais.

Em tamanho real, o idoso e o cadeirante, seguram uma placa com a mensagem “Tem certeza que vai estacionar aqui?”. E não foi somente um sucesso visual. As placas atingiram o objetivo educativo da proposta. O resultado foi a diminuição de multas aos motoristas que estacionavam de forma indevida nas vagas preferenciais. A redução foi significativa, mas ainda tem motorista que prefere ignorar a legislação e o aviso de forma descontraída pelos totens.

A intenção, no início do projeto, era expor o material apenas durante a Semana Nacional do Trânsito, mas como houve uma ótima aceitação, os cartazes permanecem por tempo indeterminado nas vagas preferenciais. Além da campanha desenvolvida no último mês, o Departamento de Trânsito de Concórdia desenvolve constantemente trabalhos de conscientização e educação no trânsito. São realizadas atividades nas escolas e instituições, com palestras, material educativo e aulas práticas, tudo isso para melhorar a qualidade, não só em nossa cidade, mas no trânsito como um todo.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)