Dois veículos envolveram-se em uma colisão que resultou em saída de pista de carreta na BR 153, em Irani, na manhã desta quinta-feira, dia 18. A informação é do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que prestou atendimento na ocorrência. O fato aconteceu por volta das 11h no KM 73, na altura da comunidade de Caroveira.



Até então, suspeitava-se que somente a carreta tinha se envolvido no acidente. Mas informações da guarnição que atendeu a ocorrência apontam que houve uma colisão lateral com um veículo de passeio, antes da saída de pista e capotamento do caminhão.



Envolveram-se um veículo Volkswagen Virtus, placas de Abelardo Luz, cujo motorista, de iniciais A.F.B.G, de 55 anos, estava sendo socorrido por populares.



Na carreta, o motorista, de iniciais P.C.N, de 52 anos, ficou preso nas ferragens e foi levado em seguida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani para o Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliação médica e, em seguida, para o Hospital São Francisco de Concórdia.



Ele dirigia uma carreta, placas de São José os Pinhais e carregada de peças de veículos.