Um deslizamento de terra provocou estragos na parede de um prédio na área central de Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 18, na Marechal Deodoro, proximidades do Edifício Solar Leste. Parte de um barranco cedeu e as pedras romperam a parede de um consultório odontológico, que teve que ser evacuado.

A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Concórdia estão no local para fazer o isolamento da área. Mesmo com os detritos não chegando até a rua, parte do estacionamento será isolada. Como não houve danos aparentes na estrutura do prédio, o imóvel não será interditado.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)