Parte da pista cedeu com as chuvas das últimas horas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela trecho da BR 153, entre União da Vitória e a divisa entre o Estado do Paraná e Santa Catarina, realizaram a sinalização com cones na Serra do Honorato, após a confirmação de problemas na via.

Os policiais da PRF foram informados após às 10h30 desta quinta-feira, 18 de outubro, que no trecho da Serra do Honorato a pista está cedendo devido as chuvas que estão na região desde o início do mês, contudo, a qualquer momento pode ocorrer um desmoronamento da BR.

A PRF esteve no local confirmando a situação e fazendo a sinalização com os cones. A equipe de segurança pública já fez comunicação para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

(Fonte: Rádio Colméia)