O primeiro sargento da Polícia Militar de Seara, Valdenir Antônio Burnier, foi condecorado com a concessão da medalha Mérito da Cruz de Bravura. A solenidade foi realizada na quarta-feira, dia 17, na sede do comando regional da Polícia Militar em Chapecó.



O sargento Burnier foi reconhecido por uma ocorrência, registrada em 1995, em Linha Felisberto, interior de Seara. Na época, a guarnição formada por Valdenir e Gilson Girardi, foi acionada para atendimento de uma briga de família. No local, um homem havia se apoderado de sua enteada de dois anos.



Ao chegarem no local, os dois policiais foram recebidos a tiros. Gilson Girardi, com 24 anos, foi atingido no peito. Valdenir Burnier, também foi alvejado no braço e no rosto e, mesmo ferido, levou o companheiro para atendimento médico no hospital. Porém, Girardi não resistiu aos ferimentos e morreu.



O autor dos disparos foi morto dias depois em outro confronto com a polícia, depois de ficar foragido.