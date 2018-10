Previsão é o que o tempo deverá mudar a partir de amanhã, com sol no fim de semana

A chuva veio com força total nesta semana no Oeste de Santa Catarina. Em Concórdia, outubro já é o mês mais chuvoso de 2018, com precipitação de 249 milímetros em 18 dias, conforme os dados agrometeorológicos da Embrapa Suínos e Aves. O segundo mês com maior volume chuva em Concórdia foi janeiro com 209 milímetros, seguido por setembro com 205.

O meteorologista Leandro Puchalski diz que tradicionalmente outubro é um dos meses mais chuvosos no Oeste do Estado, ficando com uma média de 200 a 250 milímetros. Ele explica que agora na Primavera são comuns nuvens carregadas, com chuva mais volumosa em algumas oportunidades.

A previsão para as próximas horas ainda é de possibilidade de chuva. Segundo Puchalski, o tempo deverá mudar a partir de amanhã, sexta-feira. “Não teremos muito a presença do sol e será um dia de mais nebulosidade. O sol deverá voltar no sábado e no domingo”, afirma o meteorologista.