Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 18, na BR 153 na região de Caroveira em Irani. Equipe dos Bombeiros Voluntários de Irani e PRF de Concórdia atenderam a ocorrência.

O fato foi registrado no KM 74 da rodovia. O condutor do veículo, de iniciais P.C.N, sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento no Hospital São Francisco de Concórdia.

O caminhão, placas DSQ-4372 de São José dos Pinhais PR ficou destruído. A Carreta placas FKS-5803, que estava carregado com autopeças. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.