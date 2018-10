A rede municipal de ensino, que atende aproximadamente 7,3 mil alunos entre a pré-escola e 9º ano, abrirá o período de matrículas, para o ano letivo de 2019, na próxima quinta-feira, dia 25 de outubro. Pais e ou responsáveis terão até o primeiro dia do mês de novembro para matricular os filhos. No caso das rematrículas, de alunos e irmãos, que já estudam na unidade escolar, o processo será realizado apenas nos dois primeiros dias, 25 e 26 de outubro.

Para facilitar o processo e evitar transtornos e ou longas esperas, foram determinadas as datas para cada público alvo. As rematrículas ou matrículas de irmãos nos dias 25 e 26. Já os dias 29, 30 e 31 de outubro serão reservados para matrículas para bairros pertencentes ao zoneamento, conforme mapeamento da escola. Para o dia 1º de novembro, ficam as matrículas para interessados (caso tenha vagas) em unidades mais distantes da residência, mas mais próxima ao local de trabalho dos pais, conforme critérios previstos no Plano de Matrícula (que está disponível no site da prefeitura – www.concordia.atende.net).

Cada unidade escolar terá o quadro com número de vagas ofertadas para 2019, em cada ano e turno, publicada em local visível e de fácil acesso a todos. O objetivo é informar toda comunidade escolar e tornar o processo transparente. A rede municipal de ensino mantém em funcionamento 24 unidades escolares, sendo cinco Grupos Escolares e 19 Escolas Básicas.

Fonte: Édila Souza / ASCOM Prefeitura