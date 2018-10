O pequeno Heitor vai completar quatro anos em dezembro e há pelo menos dois, passa por um tratamento em Curitiba, no PR, em função de um tumor cerebral. O menino já passou por sete cirurgias e agora vai iniciar as sessões de radioterapia. Todos os procedimentos são viabilizados através do SUS, porém os pais, Marçal Oliveira e Chaiana Sperb, tiveram que parar de trabalhar para ficar com o filho na capital paranaense. Eles precisam de doações para arcar com as despesas de locomoção, refeições e hospedagem.

O quadro do Heitor se agravou nos últimos meses. O tumor, que tem cerca de nove centímetros, estava estabilizado, mas voltou a crescer. De acordo com Chaiana os médicos não pretendem fazer mais uma cirurgia em função do risco e já fazem os preparativos para iniciarem a radioterapia. “Quando descobrimos o problema, os médicos de Concórdia nos encaminharam para Curitiba. Fizemos tudo aqui, desde o início. Os médicos já têm o histórico da situação, já tratam o Heitor há dois anos, então não podemos trocar de Hospital”, conta Chaiana. “Não temos como interromper o tratamento e precisamos ficar aqui com ele. Tivemos que parar de trabalhar”, relata a mãe.

Chaiana é publicitária e Marçal é professor de música. Eles estão em uma pensão, mas vão precisar alugar uma quitinete ou apartamento, pois a sequência do tratamento não tem um prazo estabelecido. “Vamos ficar no mínimo três meses direto com ele aqui. Não temos como ir e voltar a Concórdia, pois são cerca de 900 quilômetros, entre ida e volta. Também não teríamos como manter as atividades na nossa cidade, pois os procedimentos aqui são frequêntes”, argumenta ela.

O casal já iniciou uma campanha nas redes sociais, solicitando ajuda financeira. O dinheiro arrecadado será utilizado para pagar a moradia, alimentação e transporte da família enquanto estiver em Curitiba. “Estamos utilizando recursos próprios, mas já sentimos dificuldades e como não estamos trabalhando, esperamos contar com a ajuda de quem puder colaborar. A situação é complicada e temos que estar com o Heitor nesta fase do tratamento, ele precisa dos pais”, ressalta Chaiana.

Como ajudar:

Duas contas bancárias estão disponíveis para quem quiser fazer doações. Uma é no Itaú, Agência 1008, Conta 02771-4. A outra é no Sicoob Transcredi. Agência 3288-3, Conta 19923-0. As duas estão no nome do pai, Marçal Oliveira. O número do CPF dele é 060.563.376-26. Também é possível fazer contato através do telefones/Whatsapp: 49 - 99948-6050, Marçal e 99954-3020, Chaiana.