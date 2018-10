Prefeitos recebem relatório do Projeto "Encantos do Oeste"

Prefeitos da região do Alto Uruguai Catarinense participaram do encontro com o Secretário de Turismo, Cultural e Esporte do Estado de Santa Catarina, Srº Valdir Rubens Walendowsky, aonde receberam o relatório desenvolvido pela empresa Kriart, referente ao projeto “Roteiro Encantos do Oeste”, que está sendo desenvolvido em sete dos municípios da Amauc: Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira, Itá, Peritiba, Piratuba e Seara.

Este é um projeto piloto no estado de Santa Catarina dentro do programa SC Rural - Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF, que tem como objetivo o resgate de culturas tradicionais, a valorização da gastronomia típica, a produção sustentável de alimentos, colaborando com a preservação do patrimônio natural e cultural. “Este é um importante projeto para a região que busca fortalecer o Turismo Rural, gerando renda, valorizando e respeitando as diversidades culturais”, pontua o Prefeito de Ipira, Emerson Reichert.

“Para dar continuidade ao projeto e implantar os roteiros será necessário analisar todas as ações levantadas no diagnóstico e cada parceiro fazer a sua parte, dessa forma, com o emprenho de cada um iremos alcançar o sucesso do roteiro Encantos do Oeste”, ressalta o Secretário Valdir.

(Fonte: Fabíola Bassi Bordin/Ascom/Amauc)