O volume de água em rios do interior de Concórdia, em função das chuvas, está fazendo com que duas escolas cancelassem as aulas na manhã desta quinta-feira, dia 18. Conforme a Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, as aulas estão suspensas na escola Elidia Maria Biezus, em Barra Bonita e na Escola Dogello Goss, em Barra do Tigre.



Tais medidas foram tomadas para garantir a segurança de alunos e professores. Conforme relatos de ouvintes da Rádio Aliança, os rios que passam nessas comunidades podem transbordar e afetar o deslocamento dos alunos.



As atividades normais nesses educandários pode retornar à normalidade nesta sexta-feira, dia 19, mediante avaliação da Defesa Civil.